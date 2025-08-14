Пенсионер напал на жену с ножом из-за пропавших штанов

Фото: РИА «Новости»

В Ульяновской области пожилой мужчина угрожал жене ножом и палкой, когда обнаружил пропажу брюк. Женщина обратилась за помощью в полицию, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По словам пенсионерки, муж утром потерял свои брюки и стал в грубой форме обвинять ее в их исчезновении. Супруги стали ругаться.

В какой-то момент пенсионер ударил женщину деревянной палкой по голове, а затем схватился за нож и стал высказывать угрозы. Следователи завели уголовное дело. Нападавшего задержали, ему теперь грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии мужчина зарезал подавшую на развод жену. Жертвой преступления также стала старшая дочь, которая пыталась защитить мать. Преступник пытался выехать из региона, но его успели поймать.

