Пенсионер напал на жену с ножом из-за пропавших штанов

В Ульяновской области пожилой мужчина угрожал жене ножом и палкой, когда обнаружил пропажу брюк. Женщина обратилась за помощью в полицию, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По словам пенсионерки, муж утром потерял свои брюки и стал в грубой форме обвинять ее в их исчезновении. Супруги стали ругаться.
В какой-то момент пенсионер ударил женщину деревянной палкой по голове, а затем схватился за нож и стал высказывать угрозы. Следователи завели уголовное дело. Нападавшего задержали, ему теперь грозить до двух лет лишения свободы.
Ранее в Бурятии мужчина зарезал подавшую на развод жену. Жертвой преступления также стала старшая дочь, которая пыталась защитить мать. Преступник пытался выехать из региона, но его успели поймать.
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Эксклюзив
Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Депутат Госдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Люди сорвались с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте