Пенсионер напал на жену с ножом из-за пропавших штанов

В Ульяновской области пожилой мужчина угрожал жене ножом и палкой, когда обнаружил пропажу брюк. Женщина обратилась за помощью в полицию, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По словам пенсионерки, муж утром потерял свои брюки и стал в грубой форме обвинять ее в их исчезновении. Супруги стали ругаться.

В какой-то момент пенсионер ударил женщину деревянной палкой по голове, а затем схватился за нож и стал высказывать угрозы. Следователи завели уголовное дело. Нападавшего задержали, ему теперь грозить до двух лет лишения свободы.

