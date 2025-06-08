Житель Бурятии зарезал подавшую на развод жену и старшую дочь

Тела женщины и ее несовершеннолетней дочери с ножевыми ранениями нашли в бане жители бурятского села Бичура. По подозрению в жестокой расправе правоохранители задержали мужа убитой. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК.

В ходе допроса мужчина рассказал, что находится в процессе развода. Трое дочерей остались с женой. В ночь на минувшую субботу, 7 июня, он приехал к супруге для разговора. Чтобы не смущать детей, они ушли в баню, где возник конфликт.

Мужчина разозлился, сначала избил жену, а потом схватился за нож. На крики матери в баню забежала старшая дочь, которую отец оглушил кирпичом по голове, а потом зарезал. Окровавленный нож подозреваемый выбросил в соседний огород.

Во время бегства мужчина забрал годовалую дочь и отвез к сожительнице. После чего пустился в бега, по пути выбросив окровавленную одежду в озеро.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух лиц. В ближайшее время криминалисты обратятся в суд для ареста задержанного.

В минувшую пятницу, 6 июня, от рук бывшего мужа погибла волонтер поискового отряда Бурятии «Лиза Алерт» Мария Лубсанова. Как рассказал руководитель республиканского отделения организации Владимир Сиденов, бывший супруг вывез женщину в лес, зарезал, а после покончил с собой.

В региональном СК уточнили, что тело женщины с ножевыми ранениями и совершившего суицид мужчину нашли в лесном массиве около села Ключи. Криминалисты завели уголовное дело об убийстве и приступили к расследованию.