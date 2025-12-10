Пенсионер из Краснодара решил вернуть квартиру по «схеме Долиной»

В Краснодаре 79-летний пенсионер остался без квартиры и машины. Сейчас по «схеме Долиной» он пытается вернуть свое имущество. Подробности дела рассказал в беседе с 360.ru юрист Федор Вострокнутов.

Он обратил внимание, что схема, когда добросовестные покупатели жилья остаются без недвижимости из-за мошенников и обманутых продавцов одна из самых распространенных.

«Моему клиенту поступали звонки от лже-правоохранителей, которые якобы ловят банду мошенников. Пенсионеру предложили продать квартиру, автомобиль и действовать по инструкции. Ему указали, в какое риэлторское агентство обратиться. По заниженной цене, в течение буквально двух дней после обращения, его квартиру продали. Деньги пожилой мужчина лично передал третьему лицу. Мой доверитель заволновался, когда никакой обратной связи не получил. Через неделю он обратился в полицию. Сейчас мы уже подали заявление исковое в суд о признании договора купли-продажи квартиры недействительным», — поделился подробностями адвокат.

Покупатели сразу начали делать ремонт комнат, но, видимо заподозрив неладное, в течение месяца перепродали квартиру новому владельцу.

По словам Вострокнутова, у пенсионера это было единственное жилье. С момента продажи его квартиры уже прошел почти год.

«Мы сделали запрос в Росреестр, увидели нового собственника объекта недвижимости, привлекли его в дело в качестве соответчика. На этом судебное заседании прекратили и перенесли рассмотрение дела на январь», — заключил адвокат.

Ранее очередной москвич решил вернуть квартиру по схеме Ларисы Долиной. Мужчина по имени Илья заявил, что 10 лет назад, во время сделки купли-продажи был под влиянием мошенников.