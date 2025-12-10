«Долина дала почву для фантазии». Москвич решил вернуть проданную 10 лет назад квартиру
Москвич пошел в суд в попытке вернуть деньги за проданную 10 лет назад квартиру
Очередной москвич решил вернуть квартиру по схеме Ларисы Долиной. Мужчина по имени Илья заявил, что во время сделки купли-продажи был под влиянием мошенников. Но есть нюанс, и не один. Подробности — в материале 360.ru.
Продал жилье и попал в «рабство»
В 2015 году Илья продал трехкомнатную квартиру в Тимирязевском районе Москвы семье с двумя детьми и поделил деньги с отцом. Затем приобрел домик во Владимирской области, куда уехал, предположительно, с будущей женой, рассказал 360.ru адвокат потерпевших Андрей Откидач.
«Никто больше его не видел. А потом прошло некоторое количество времени, и люди получили иск в суд о том, что, оказывается, молодой человек никаких денег не получал, что якобы на самом деле его обманули, увезли в 16-м году куда-то и держали взаперти все это время», — сообщил юрист.
Дееспособен, но не совсем?
После «освобождения» Илья решил вернуться домой, но узнал, что там живут другие люди. Он нашел юристов, которые помогли ему составить иск. По факту случившегося завели гражданское дело, принятое судом к производству.
Что будет дальше — решит суд. Однако нынешние владельцы квартиры сохранили все документы по сделке, которую проводили через нотариуса. Также есть справка о том, что продавец был дееспособен.
Провели сделку, составили договор, подписали, он освободил квартиру. Он заключил договор на депозитарную ячейку в банке, куда деньги положили покупатели. Он получил ключ единолично. У него своя ячейка была. Он пришел, забрал эти деньги, потому что никто доступа в эту ячейку не имел по договору. Расписку потом написал о том, что он с этой ячейки деньги забрал.
Андрей Откидач
адвокат потерпевших
Теперь же бывший собственник принес судье справку о том, что у него есть заболевания.
«Естественно, судья когда увидела одну и вторую справку, в шоке тоже была. То есть на сделку человек приносит справку, что все хорошо, а оказывается сейчас нехорошо. Представляете, как Долина дала людям почву для фантазии», — отметил адвокат.
В деле замешаны черные риелторы?
Откидач не исключил, что в деле замешаны черные риелторы.
«Дело в том, что при подаче в суд ни одного документа он не подписывал, все подписывали за него по доверенности. Он сам никуда не ходит, ни в какие суды приходить не будет. Он уже объявил об этом. Но за него будет приходить кто-то, и он выдал доверенность, и все документы подписаны лицом, которое по доверенности работает», — объяснил юрист.
Это говорит о том, что-либо мужчину взяли в оборот, либо он с кем-то в сговоре.
При этом отец Ильи подчеркнул, что квартиру продавали как полагается, а сын ведет себя непорядочно. В суде мужчина пообещал выступать за жильцов.
Адвокат посоветовал покупателям квартир проверять продавца и фиксировать все «телодвижения» во время сделки с помощью фото и видео.