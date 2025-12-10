Сегодня 20:00 «Долина дала почву для фантазии». Москвич решил вернуть проданную 10 лет назад квартиру Москвич пошел в суд в попытке вернуть деньги за проданную 10 лет назад квартиру 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Очередной москвич решил вернуть квартиру по схеме Ларисы Долиной. Мужчина по имени Илья заявил, что во время сделки купли-продажи был под влиянием мошенников. Но есть нюанс, и не один. Подробности — в материале 360.ru.

Продал жилье и попал в «рабство» В 2015 году Илья продал трехкомнатную квартиру в Тимирязевском районе Москвы семье с двумя детьми и поделил деньги с отцом. Затем приобрел домик во Владимирской области, куда уехал, предположительно, с будущей женой, рассказал 360.ru адвокат потерпевших Андрей Откидач. «Никто больше его не видел. А потом прошло некоторое количество времени, и люди получили иск в суд о том, что, оказывается, молодой человек никаких денег не получал, что якобы на самом деле его обманули, увезли в 16-м году куда-то и держали взаперти все это время», — сообщил юрист.

Фото: Недвижимость в Москве / Медиасток.рф

Дееспособен, но не совсем? После «освобождения» Илья решил вернуться домой, но узнал, что там живут другие люди. Он нашел юристов, которые помогли ему составить иск. По факту случившегося завели гражданское дело, принятое судом к производству. Что будет дальше — решит суд. Однако нынешние владельцы квартиры сохранили все документы по сделке, которую проводили через нотариуса. Также есть справка о том, что продавец был дееспособен.

Провели сделку, составили договор, подписали, он освободил квартиру. Он заключил договор на депозитарную ячейку в банке, куда деньги положили покупатели. Он получил ключ единолично. У него своя ячейка была. Он пришел, забрал эти деньги, потому что никто доступа в эту ячейку не имел по договору. Расписку потом написал о том, что он с этой ячейки деньги забрал. Андрей Откидач адвокат потерпевших

Теперь же бывший собственник принес судье справку о том, что у него есть заболевания. «Естественно, судья когда увидела одну и вторую справку, в шоке тоже была. То есть на сделку человек приносит справку, что все хорошо, а оказывается сейчас нехорошо. Представляете, как Долина дала людям почву для фантазии», — отметил адвокат.

Фото: РИА «Новости»

В деле замешаны черные риелторы? Откидач не исключил, что в деле замешаны черные риелторы. «Дело в том, что при подаче в суд ни одного документа он не подписывал, все подписывали за него по доверенности. Он сам никуда не ходит, ни в какие суды приходить не будет. Он уже объявил об этом. Но за него будет приходить кто-то, и он выдал доверенность, и все документы подписаны лицом, которое по доверенности работает», — объяснил юрист. Это говорит о том, что-либо мужчину взяли в оборот, либо он с кем-то в сговоре. При этом отец Ильи подчеркнул, что квартиру продавали как полагается, а сын ведет себя непорядочно. В суде мужчина пообещал выступать за жильцов. Адвокат посоветовал покупателям квартир проверять продавца и фиксировать все «телодвижения» во время сделки с помощью фото и видео.