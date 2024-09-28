Отца погибших детей из Красноярского края заподозрили в убийстве по неосторожности

Shot: против отца семьи из Красноярского края могут возбудить уголовное дело

Против отца семьи из Красноярского края, в которой погибли четверо детей, могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, мужчина на повторном допросе признался, что накануне распылил во всех комнатах средство от насекомых и не проветрил как следует дом после этого.

Уже ночью всем членам семьи стало плохо. Их госпитализировали, но дети умерли в больнице. Погиб и котенок, на шерсти которого нашли следы инсектицидов.

В Следственном комитете уточнили, что точные причины смерти детей станут известны только через месяц.

Погибших похоронят 30 сентября в родном поселке Красная Сопка. Все расходы на похороны и поминки пообещали взять на себя местные власти.