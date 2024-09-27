Дом отравившейся под Красноярском семьи не проветрили после обработки пестицидами

СК: отец отравившихся в Красноярском крае детей не проветрил дом после дихлофоса

На допросе глава пострадавшей от отравления красноярской семьи признался, что после обработки дома средством от насекомых не обеспечили его должную вентиляцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк СК.

В ведомстве уточнили, что родители погибших детей рассказали следователям, как накануне трагедии обработали свое жилище дихлофосом. После этого вся семья вышла на прогулку примерно на два часа. Однако после возвращения дом как следует не проветрили — была открыта лишь небольшая форточка.

Уже ночью и утром всем членам семьи стало плохо, они почувствовали симптомы отравления. Всех пострадавших госпитализировали, четверо детей скончались в больнице.

На шерсти мертвого котенка, найденного возле дома отравившейся семьи, обнаружили вещества, схожие с компонентами инсектицидов, выявленных в телах погибших.