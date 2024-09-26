Погибших от отравления детей похоронят в Красноярском крае 30 сентября

Умерших от отравления детей из Красноярского края похоронят 30 сентября

Похороны четырех детей из Красноярского края, погибших из-за отравления, пройдут 30 сентября. Об этом сообщил ТАСС .

Глава района Михаил Ковалев подчеркнул, что организацию и оплату траурной церемонии полностью возьмут на себя местные власти.

«На понедельник назначены похороны. Мы берем на себя полностью организацию и оплату похорон», — отметил он, добавив, что детей похоронят на местном кладбище.

Также стало известно, что в среду, 25 сентября, из красноярской больницы в удовлетворительном состоянии выписали родителей погибших детей.

Причины отравления семьи следствие пока выясняет. Основных версий пока две — отравление неустановленным веществом, которое находилось в пище, или парами аэрозоля от насекомых. В СК отмечали, что результатов судебно-медицинских экспертиз придется ждать около месяца.