В СК назвали сроки установления причин смерти детей в Красноярском крае

СК: причины смерти детей в Красноярском крае станут известны через месяц

Точные причины смерти детей из многодетной семьи в Красноярском крае, которые отравились неизвестным веществом во время ужина, установят не менее чем через месяц. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз с целью определения точных причин смерти детей. <…> Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца», — заявил источник агентства.

Собеседник ТАСС отметил, что необходимо провести дополнительные исследования. По его словам, предварительные результаты судмедэкспертизы показали, что дети отравились неустановленным токсическим веществом.

Для его выявления сейчас проводят судебно-химические экспертизы в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы, добавил он. Также следователи отправили биологический материал погибших детей в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России в Москве.

Ранее отец семьи рассказал следователям, что он единственный, кто принял лекарство, почувствовав недомогание после ужина.