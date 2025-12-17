Отца и дочь, пытавшихся выехать на Украину ради вступления в ВСУ, поймали в Сочи

В Сочи задержали отца и дочь, которые пытались отправиться на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что отец и дочь, находясь в городе Сухум Республики Абхазия, инициативно установили контакт посредством мессенджера Telegram с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ», — заявили в ведомстве.

В итоге родственники получали задания от куратора, связанные с пособнической деятельностью в интересах противника. Отец и дочь собирали информацию о российских военных и хотели отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Против задержанных возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области агента СБУ, подозреваемого в госизмене. Он связался с сотрудником Службы безопасности Украины в мессенджере и согласился на сотрудничество.