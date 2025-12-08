ФСБ поймала агента украинских спецслужб в Ростовской области

Правоохранители задержали в Ростовской области агента СБУ, подозреваемого в совершении государственной измены. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, россиянин 2004 года рождения связался с помощью мессенджера с сотрудником службы безопасности Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество.

«По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи», — отметили в ЦОС.

Против задержанного возбудили дело по статьям о госизмене и теракте, его отправили под стражу.

«Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — добавили в ФСБ.

Ведомство напомнило об участившихся случаях вербовки спецслужбами Украины россиян в соцсетях для осуществления диверсий и ущерба России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота ВС России. Злоумышленники собирались подорвать автомобиль военнослужащего.