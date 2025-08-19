Отобравший автомат у террориста в «Крокусе» мужчина дал показания в суде

Мужчина, который отобрал у террориста в «Крокус Сити» автомат и дал ему отпор, выступил с показаниями в военном суде. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников процесса.

«Сегодня опросили одного из потерпевших, он рассказал, что во время теракта напал на одного из исполнителей, нанес ему удары и отобрал оружие», — рассказал собеседник агентства.

Из материалов дела следует, что мужчина заметил одного из террористов, когда он шел по левому коридору между спуском с бельэтажа и посадочными местами. Преступник наклонил автомат для перезарядки, и тогда мужчина решил его обезвредить.

«Левой рукой он схватил автомат террориста и направил его в пол, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Затем на помощь подошел другой мужчина более крупной комплекции и тоже нанес преступнику несколько ударов по затылку его головы. От ударов преступник потерял сознание», — говорится в материалах.

Окружной военный суд начал рассмотрение дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в начале августа, заседания проходят в здании Мосгорсуда. Процесс закрыли от публики ради обеспечения безопасности участников суда.

Исполнителям и соучастникам теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске продлили арест на полгода. Об этом рассказала адвокат 127 потерпевших.