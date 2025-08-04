Суд закрыл процесс по делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд по просьбе стороны обвинения закрыл процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По мнению прокурора, для участников процесса существует реальная угроза, которая делает рассмотрение дела в открытом режиме невозможным.

«(Правоохранительные органы получили и передали информацию — прим. ред.) о намерении со стороны сообщников подсудимых совершить провокации. В этой связи прошу провести заседание в закрытом режиме», — заявил гособвинитель.

Слушания проходят в выездном формате в Мосгорсуде.

В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям внутри и подожгли зал. По данным Следственного комитета, жертвами стали 149 человек, один человек пропал без вести, а 609 получили травмы. Ущерб от происшествия составил около шести миллиардов рублей.

На скамье подсудимых — 19 человек. Из них 13 обвиняются в терроризме, остальные — в помощи террористам. К фигурантам предъявлены гражданские иски на 68 миллионов рублей за моральный и материальный ущерб.

Для помощи следователям в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» привлекли 16 переводчиков с трех разных языков. Специалисты переводили материалы с таджикского, ингушского и английского.