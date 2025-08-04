Арест исполнителей и соучастников теракта в «Крокусе» продлили на полгода

Второй Западный окружной военный суд на шесть месяцев продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом ТАСС заявила адвокат Людмила Айвар.

Представитель 127 потерпевших рассказала, что суд поддержал ходатайство стороны обвинения и решил оставить обвиняемых под стражей до 7 января 2026 года.

Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, так в материалах уголовного дела есть секретные данные. По мнению прокурора, для участников процесса существует реальная угроза, поэтому заседание суда не может быть открытым.

Ранее в Сети появилась информация, что для расследования дела о теракте следствие пригласило 16 переводчиков с трех разных языков. Специалисты переводили материалы с таджикского, ингушского и английского языков, в том числе документы для международных запросов в правоохранительные органы других стран. Также они помогали следователям допрашивать фигурантов дела.