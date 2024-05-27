Генерала Попова оставили в СИЗО

«В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — сказал судья Андрей Толкаченко.

Следователь настаивал на переводе генерал-майора под домашний арест. Ходатайство планировали рассмотреть 24 мая. Но фигурант дела и его правозащитник не пришли в 235-й гарнизонный военный суд. Причиной их отсутствия стало рассмотрение апелляции на избранную ранее меру пресечения в виде ареста. Ее 2-й Западный окружной военный отклонил.

Попова подозревают в хищении приобретенных администрацией Запорожской области объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Под стражу генерал-майора заключили решением суда от 17 мая. А от службы отстранили еще в прошлом году.