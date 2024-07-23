Отец зарезанной другом Дацика девушки выступил против решения суда

Отец убитой блогером Малмыгиным девушки не согласился с приговором суда

Фото: РИА «Новости»

Мособлсуд приговорил петербургского треш-блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина) к 16 годам колонии строгого режима за убийство 18-летней девушки в Балашихе. Ее отец рассказал 360.ru, что не согласен с решением суда.

Треш-блогер и друг боксера Вячеслава Дацика 15 раз пырнул ножом свою сожительницу и скрылся с места преступления. Тело убитой девушки обнаружила в квартире в Балашихе ее мать. Преступника объявили в розыск и задержали в Санкт-Петербурге.

Отец убитой не согласился с приговором и заявил, что не знает, будет ли он обжаловать решение суда.

«Не согласен. <…> Не знаю», — ответил он на вопрос о подаче апелляции.

Ранее житель Москвы ударил ножом свою супругу возле торгового центра. Прохожие вызвали скорую помощь, а нападавший сбежал. Через короткое время мужчину задержала Росгвардия. Он признался, что пырнул ножом бывшую возлюбленную после ссоры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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