Следователи потребовали арестовать мужчину, исполосовавшего бывшую возлюбленную в Москве

СК попросит суд арестовать чуть не убившего бывшую сожительницу в Москве мужчину

Приезжий исполосовал ножом бывшую сожительницу на глазах у толпы в столице. Злоумышленника задержали, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, 22 июля мужчина напал на девушку у торгового центра на юго-западе Москвы. Обвиняемый минимум три раза пырнул бывшую возлюбленную ножом. Правоохранители возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«Свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку прохожие обратились за медицинской помощью, и потерпевшая была оперативно госпитализирована в одну из столичных больниц», — уточнили в Следкоме.

Мужчину задержали, им оказался 22-летний уроженец Киргизии. Во время допроса злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что паравыясняла отношения. Девушка была с коляской, а молодой человек пытался ее отобрать. Затем началась потасовка, мужчина несколько раз толкнул бывшую возлюбленную, а потом схватился за нож.

Ранее в Екатеринбурге мужчина заколол ножом бывшую сожительницу и мать своего ребенка на глазах у прохожих. По одной из версий, он приревновал женщину, хотя пара уже рассталась. После хладнокровного убийства подозреваемый сбежал с места преступления в церковь.