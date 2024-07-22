Мужчина пырнул ножом в живот свою супругу у московского ТЦ

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который несколько раз ударил ножом в живот свою жену. Подозреваемый признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Мужчина поссорился со своей супругой возле торгового центра на юго-западе столицы. Он напал на нее с ножом и нанес ей несколько ударов. Женщину доставили в больницу.

Сотрудники Росгвардии получили приметы нападавшего и по горячим следам задержали его. Им оказался 22-летний мужчина. На камеру он сознался, что пырнул супругу ножом, но не смог объяснить, почему это сделал. Также молодой человек заявил, что не помнит, сколько именно раз ее ударил.

Ранее 38-летний петербуржец ранил ножом 17-летнего подростка, который заступился за женщину. Нападавший преследовал горожанку, которая укрылась в квартире у соседки. Пьяный злоумышленник не смог добраться до женщины, но напал на молодого человека. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.