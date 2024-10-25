«Могли приставать». Бывший муж убитой в Коркине изложил свою версию событий

Убийство таксистки в Коркине представителями цыганской диаспоры могло произойти из-за конфликта в автомобиле. Об этом 360.ru заявил ее бывший муж Петр.

По его словам, в день убийства экс-супруге поступил вызов на автомойку, где она посадила двух цыган и отправилась на адрес.

«В дороге что-то произошло. Скорее всего, начали приставать или вести себя неподобающе. У жены конфликтов не было цыганами, такого не припомню», — сказал мужчина.

Петр отметил, что у погибшей стались двое детей, один совместный, а другой — от прошлого брака. В настоящее время дети находятся у бабушки, после похорон он заберет их к себе.