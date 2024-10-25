«Могли приставать». Бывший муж убитой в Коркине изложил свою версию событий
Экс-супруг убитой в Коркине: цыгане, вероятно, начали приставать к бывшей жене
Убийство таксистки в Коркине представителями цыганской диаспоры могло произойти из-за конфликта в автомобиле. Об этом 360.ru заявил ее бывший муж Петр.
По его словам, в день убийства экс-супруге поступил вызов на автомойку, где она посадила двух цыган и отправилась на адрес.
«В дороге что-то произошло. Скорее всего, начали приставать или вести себя неподобающе. У жены конфликтов не было цыганами, такого не припомню», — сказал мужчина.
Петр отметил, что у погибшей стались двое детей, один совместный, а другой — от прошлого брака. В настоящее время дети находятся у бабушки, после похорон он заберет их к себе.
Проблема с цыганами в городе существует столько, сколько я тут живу, с 2006 года. Их в одно время отсюда выгоняли, был конфликт с убийством подростка, давно это было.
Петр
бывший муж убитой таксистки
Мужчина заметил, что лично этих людей не знает, живут они обособленно, своей диаспорой.
«Насколько знаю, жена жаловалась, что они наркотики в школах продают и занимаются вымогательством. Народ очень был недоволен, постоянно в магазинах проблемы возникали», — продолжил он.
Собеседник 360.ru отметил, что цыганская диаспора живет в районе Тимофеевка, где «оккупировала» несколько улиц.
«Днем приедет из Челябинска представитель власти, будет разговаривать с народом. Этот случай — крик отчаяния населения, бездействие приводит к такому. Много жалоб и обращений было по этому поводу. Видимо, с рук сходило. Даже в новостях пишут, что у цыгын нашли десятки единиц огнестрельного оружия после штурма», — заключил Петр.
Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она отправилась в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы, подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.