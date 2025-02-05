Отчим убитого в Черняховске мальчика стал фигурантом нового дела

СК: против жителя Черняховска возбудили дело из-за избиения его падчерицы

Подозреваемому в убийстве мальчика жителю Черняховска официально предъявили обвинение в убийстве его пасынка. Также мужчину заподозрили в избиении падчерицы, сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.

Задержанного допросили. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».

По версии обвинения, мужчина сломал руку 12-летней девочке.

«По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант дома по месту жительства в городе Черняховске, действуя умышленно, применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы», — отметили в пресс-службе.

Ни мать школьницы, ни ее отчим не стали сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью для ребенка. Рентген девочке сделали только 12 января. Врачи выявили перелом плечевой кости и госпитализировали пострадавшую в больницу.

Мать и отчим запретили девочке рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили ее говорить, что она якобы сломала руку при падении с лестницы.

Ранее задержанный мужчина признался, что убил своего семилетнего пасынка. Он сбросил сумку с телом и кирпичами в водоем возле дома.