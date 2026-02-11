Окровавленное тело украинки нашли посреди парка в Берлине

В восточном Берлине произошло убийство 40-летней женщины. Ее тело нашли утром 9 февраля в парке. Полиция задержала подозреваемого, сообщил Tagesschau .

Тело обнаружили рано утром в административном округе Лихтенберг недалеко от Альтенхоферштрассе в парке в Альт-Хоэншенхаузене. Женщине было 40 лет, она умерла от травм верхней части тела. Приехавшие на вызов полицейские схватили предполагаемого убийцу — ее 46-летнего знакомого.

Расследованием дела займутся прокуратура Берлина и первый отдел по расследованию убийств Государственного управления уголовной полиции. Мотив и другие детали преступления не разглашаются.

Покойная имела гражданство Украины, как и ее убийца — Der Welt сообщил, что это тоже женщина. По информации Focus, криминалисты изъяли с места преступления рюкзак, шарф, электронную сигарету и термокружку. На снегу перед скамейкой, на которой лежало тело, остались капли крови.

