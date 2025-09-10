Трамп потребовал казнить убийцу украинской беженки

Рецидивиста, убившего в Северной Каролине украинскую беженку Ирину Заруцкую, необходимо судить как можно быстрее и приговорить к смертной казни. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Других вариантов быть не может!» — добавил он.

Трамп назвал убийцу девушки животным.

Заруцкую зарезали в поезде в конце августа. В убийстве заподозрили ранее судимого 34-летнего чернокожего Декарлоса Брауна. Дома у девушки нашли плакат Black Lives Matter.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Брауну предъявили обвинение. Прокуратура будет добиваться для него максимально сурового наказания.