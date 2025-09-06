Житель США убил в метро украинскую беженку

Мужчина зарезал украинскую гражданку в метро в штате Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал WBTV. .

Американец подошел к украинской беженке со спины, неожиданно достал нож и пырнул ее в шею. После нападения мужчина скрылся, но полиция нашла его и задержала.

«Его доставили в больницу с рваной раной на внешней стороне руки, а после выписки из больницы ему было предъявлено обвинение в убийстве. Неясно, как именно он получил ранения в результате нападения», — отметил WBTV.

По данным канала, убитой было 23 года. Полиция установила, что девушка и нападавший не были знакомы, никаких мотивов у преступника не было.

Ранее в США арестовали учителя, который совершил двойное убийство в Спрингдейле. Американец зарезал семейную пару на глазах у их детей.

Супруги недавно переехали в город и пошли гулять с дочками по окрестностям. В итоге они отправились в парк с названием «Логово дьявола», где на них напал 28-летний педагог, устроившийся на работу в местную школу.