Обыск в доме родственников блогера-миллионника Subo сняли на видео

Правоохранительные органы провели обыск у родных известного блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как силовики пересчитывают большое количество денежных купюр разного номинала.

Следственный комитет по Московской области сообщал, что Мамедова объявили в розыск по статьям о легализации денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

В числе обвиняемых оказались отец и брат знаменитости. Следствие считает, что фигуранты дела в период с 2020-го по 2022 год создали схему уклонения от налогообложения и не уплатили в доход государства более 50 миллионов рублей.

С полученными преступным путем средствами родственники совершали финансовые операции, например приобрели премиальный автомобиль.

В феврале Мамедова лишили российского гражданства, которое он получил по упрощенной схеме.