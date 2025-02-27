Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства России

Блогера-миллионника SUBO (настоящее имя — Субхан Мамедов) лишили российского гражданства за нарушения при подаче заявления и пранки над полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Гражданство, по его данным, блогер получил по упрощенной схеме, однако даже при этом подал о себе ложные сведения. Кроме того, он часто нарушал правила дорожного движения — за последний год получил более 150 штрафов на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Однако почти все их оплатил.

В одном из видеороликов Мамедов переоделся в форму сотрудника внутренних дел, в другом спрашивал у патрульных, где находится мусорка, в третьем шел в торговый центр в сопровождении солдат, которых называл своей охраной.

Видео набирали популярность — в соцсетях у него миллионы подписчиков. Кроме того, в Москве у 26-летнего Мамедова был бизнес — доля в бургерной.

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