Блогера Subo объявили в розыск за неуплату налогов

Блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo, объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.

В числе обвиняемых также оказались брат и отец знаменитости. По версии следствия, в период с 2020-го по 2022 год фигуранты дела создали схему уклонения от налогообложения, в результате чего в доход государства не поступило больше 50 миллионов рублей.

Также родственники совершали финансовые операции с полученными преступным путем средствами. В частности, купили автомобиль премиальной марки.

«Блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения», — отметили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что блогеру Александре Митрошиной насчитали новый долг по неуплаченным налогам. Сумма составила 184 миллиона рублей.