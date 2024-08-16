Обвиняемым в теракте в «Крокусе» продлили арест

Обвиняемым в убийствах во время теракта в «Крокусе» продлили арест до 22 ноября

Басманный суд продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на три месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

Саидакрами Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни* и Далерджон Мирзоев* останутся под стражей минимум до 22 ноября.

В июле стало известно, что еще один обвиняемый в теракте, Якубджони Юсуфзода, перед тем как его задержали, пытался уничтожить улики. Мужчина поступил так по указке организаторов теракта.

Глава департамента МЧС Сергей Воронов рассказал, что для поджога концертного зала террористы использовали бензин или его смесь с маслом, а системы пожаротушения в «Крокусе» не были рассчитаны на возгорание такой силы.

Теракт произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и после обстрела безоружных зрителей подожгли зал, после чего скрылись, но были задержаны на следующий день. Жертвами нападения стали 145 человек.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.