Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода пытался уничтожить доказательства

Один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода по указанию организаторов пытался уничтожить улики до своего задержания. Об этом свидетельствую судебные документы, которые имеются в распоряжении РИА «Новости» .

«[Юсуфзода] по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», — следует из судебного постановления.

Следствие установило, что фигурант за несколько дней до теракта перевел со своей карты деньги соучастнику, часть средств он отправил другому исполнителю уже после нападения на «Крокус».

Уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду Басманный районный суд Москвы арестовал 1 апреля 2024 года. Его обвинили по статье «Террористический акт».