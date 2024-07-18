Стало известно, что использовали террористы для поджога «Крокуса»

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», применили для поджога бензин или смешанный с маслом бензин. С таким заявлением выступил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов, сообщил
ТАСС.
«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», — сказал он на пресс-конференции в
«Российской газете».
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