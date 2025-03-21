Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов обратился за помощью к Путину

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в мошенничестве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

В своем обращении Попов опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что из-за якобы необоснованного обвинения оказался в сложной ситуации. Также он отметил, что всю свою жизнь посвятил армии и служению государству. По словам военного, его уволили из российских Вооруженных сил вопреки его желанию и «сложившейся обстановке в зоне проведения СВО».

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — написал Попов.

Ранее генерал-майор рассказал, что узнал про увольнение из рядов российской армии совершенно случайно, пока находился под домашним арестом с 1 июня прошлого года.

Попова задержали в мае 2024 года, ему предъявили обвинение в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что он причастен к хищению металлических конструкций на сумму более 114 миллионов рублей.