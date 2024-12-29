Арестованного за мошенничество генерала Попова могут отправить на СВО

Арестованного по делу о мошенничестве генерал-майора Ивана Попова могут в ближайшее время освободить и отправить в зону спецоперации. Согласие на это уже дало Минобороны, сообщил Telegram-канал Mash . Официально эта информация не подтверждалась.

По данным канала, уже началось оформление всех необходимых документов для отправки на СВО. Несмотря на это, в тамбовском гарнизонном военном суде продолжают рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является генерал.

Попова заподозрили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила как гуманитарную помощь. Злоумышленники вывезли изделия в другой регион и продали. По версии следствия, высокопоставленный военнослужащий совершил служебный подлог.

Адвокат подсудимого Сергей Буйновский заявил, что следователь необоснованно отказался допрашивать многих свидетелей защиты.