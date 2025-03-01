Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из российской армии

Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией Иван Попов заявил, что его уволили из рядов вооруженных сил. Слова экс-военного привел ТАСС .

Генерал-майор рассказал, что узнал об исключении из вооруженных сил совершенно случайно. По его словам, Минобороны с 1 июня 2024 года оправило его в отпуск, который он провел в СИЗО.

«Таким образом, сидя под домашним арестом и в СИЗО, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — сказал Попов.

Бывший военный отметил, что его пока не извещали официально об увольнении из вооруженных сил.

«Не видел уведомления, выписки из приказа, не прошел военно-врачебную комиссию, не подписывал ни одного рапорта. Не знаю, где мои аттестаты и личное дело», — добавил он.

Попова задержали в мае 2024 года, после чего предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Следователи считают, что Попов причастен к хищению металлических конструкций на сумму более 114 миллионов рублей.