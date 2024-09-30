Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат приостановил работу

АО «Грязинский пищевой комбинат», связанный с делом о поставках некачественного питания для Министерства обороны РФ, приостановило свою деятельность и не принимает заказы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

«На данный момент предприятие пока не функционирует, заказы тоже не принимает», — сообщила агентству представительница комбината, добавив, что информации о сроках возобновления работы пока нет.

Она уточнила, что комбинат не функционирует с конца июня — начала июля, после выполнения всех обязательств перед Министерством обороны. Некоторых сотрудников уволили, они нашли работу в других организациях, отметила собеседница агентства.

В компании выразили надежду, что ситуация в ближайшее время изменится.

«Предприятие глобальное, предприятие выполняло исправно свои все обязанности перед Министерством обороны», — добавили в компании.

Ранее стало известно, что следователи продолжают устанавливать точный ущерб по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ.