Обвиняемому в покушении на Авраама Руссо вынесли приговор за заказное убийство

Эльдукаеву дали 14,5 года по делу о покушении на бизнесменов

Московский гарнизонный военный суд приговорил Тархана Эльдукаева к 14 с половиной годам колонии общего режима за заказное убийство. По эпизоду покушения на Авраама Руссо его оправдали, рассказал 360.ru адвокат певца Андрей Алешкин.

«В части Гуршумов, он признан виновным. Наша позиция следующая: по совокупности приговора мы в принципе наказанием довольны», — отметил адвокат.

Уголовное дело, касающееся покушения на Авраама Руссо, прекратили «за давностью», уточнил Алешкин. Это не реабилитирующее основание, поэтому защита может подать гражданский иск против Эльдукаева для компенсации ущерба.

«В целом статус-кво у нас сохранился, и мы в дальнейшем продолжим уже взыскивать денежные средства с Эльдукаева в рамках прекращенного уголовного дела по нереабилитирующим основаниям», — уточнил адвокат.

Как установил суд, в декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за дележа прибыли. Исмаилов решил устранить конкурента и обратился к Тархану Эльдарукаеву — главе своей охраны. Тот нашел двух исполнителей, готовых за вознаграждение выследить и убить Гуршумова.

В декабре 1996 года в подъезде дома в него выстрелили не менее семи раз. Таир Гуршумов получил смертельное ранение в голову. Его брат Тельман тоже пострадал, но выжил.

Ранее Эльдукаев, обвиняемый в покушении на Авраама Руссо, устроил с ним перепалку на судебном заседании 5 июня. Как рассказал Алешкин, заседание длилось несколько часов. Оно выдалось эмоционально сложным для исполнителя хита «Просто любить тебя».