Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо устроил с ним перепалку в зале суда

Тархан Эльдукаев, обвиняемый в покушении на Авраама Руссо, устроил с ним перепалку на судебном заседании 5 июня. Об этом 360.ru сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

По его словам, заседание длилось несколько часов. Оно выдалось эмоционально сложным для исполнителя хита «Просто любить тебя».

«Эльдукаев продолжал отрицать свою вину и провоцировать Руссо. Он устроил с ним перепалку, начав задавать провоцирующие вопросы», — сказал Алешкин.

Следующее заседание состоится 10 июня. Адвокат выразил надежду, что этим судом удастся поставить точку в нашумевшем деле и добиться справедливости.

Юрист добавил, что обвиняемый, будучи главой службы охраны бизнесмена Тельмана Исмаилова, принимал непосредственное участие в покушении на певца.

«Он вошел в комнату, где избивали Руссо, ударил его ногой в паховую область, словесно унижал и угрожал ножом», — сказал собеседник 360.ru.

Ранее следствие назвало Эльдукаева организатором серии громких убийств и нападений на горских евреев в Москве. Также ему вменили и попытку убийства Авраама Руссо.