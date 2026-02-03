Шантаж, запрещенное видео и жестокая расправа. Главное об убийстве 9-летнего мальчика под Питером
У признавшегося в убийстве ребенка в Петербурге мужчины нашли детское порно
Задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге признался в содеянном. На его компьютере нашли гигабайты детской порнографии, а сам он рассказывает о шантаже со стороны ребенка. Что еще известно о преступлении к этому часу — в материале 360.ru.
Мотив преступления и знакомство с жертвой
По данным источников, знакомых с ходом расследования, мотивом убийства мог стать шантаж со стороны ребенка. Как сообщает Telegram-канал Shot, подозреваемый на допросе заявил, что мальчик требовал у него полмиллиона рублей, угрожая раскрыть какую-то информацию.
По сведениям «112», мальчик и мужчина были знакомы — школьник периодически подрабатывал, моя машины, в том числе и авто подозреваемого.
Что известно о подозреваемом
Как сообщает Mash на Мойке, подозреваемый родом из Луганской Народной Республики. Ему 38 лет.
По предварительной информации, он мог подъезжать к гипермаркетам и предлагать детям деньги, чтобы те садились в его машину. Ранее он уже фигурировал в уголовных делах, в том числе об угрозе убийством и кражах.
Мужчина работал в строительной сфере и часто выезжал за границу, в основном в Доминиканскую Республику. Его задержали в соседнем с Ленобластью регионе и доставили обратно для следственных действий.
Задержанный увлекался детской порнографией, видео такого характера в больших объемах обнаружили на его электронных устройствах. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Куда увезли мальчика: маршрут с камер наблюдения
Судя по записям с камер видеонаблюдения, подозреваемый забрал школьника в районе 16:00 в районе одного из продуктовых магазинов. Через 20 минут его автомобиль засветился на камерах на Красносельском шоссе.
По данным того же издания, белая Toyota, в которую сел мальчик, была зарегистрирована на строительную компанию из Красного Села, в которой работал подозреваемый. Владелица компании подтвердила, что подозреваемый пользовался этим автомобилем. Также в сообщениях появилась информация, что задержанный мог находиться не один, а с женщиной.
Ход расследования
По версии следствия, задержанный попытался скрыть тело, утопив в одном из водоемов Ленинградской области, где сейчас идут поиски. По данным Shot, сожительница задержанного, которая, как утверждается, знала о его увлечении запрещенным контентом.