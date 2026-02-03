Шантаж, запрещенное видео и жестокая расправа. Главное об убийстве 9-летнего мальчика под Питером

У признавшегося в убийстве ребенка в Петербурге мужчины нашли детское порно

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге признался в содеянном. На его компьютере нашли гигабайты детской порнографии, а сам он рассказывает о шантаже со стороны ребенка. Что еще известно о преступлении к этому часу — в материале 360.ru.

Мотив преступления и знакомство с жертвой

По данным источников, знакомых с ходом расследования, мотивом убийства мог стать шантаж со стороны ребенка. Как сообщает Telegram-канал Shot, подозреваемый на допросе заявил, что мальчик требовал у него полмиллиона рублей, угрожая раскрыть какую-то информацию.

По сведениям «112», мальчик и мужчина были знакомы — школьник периодически подрабатывал, моя машины, в том числе и авто подозреваемого.

Что известно о подозреваемом

Как сообщает Mash на Мойке, подозреваемый родом из Луганской Народной Республики. Ему 38 лет.

По предварительной информации, он мог подъезжать к гипермаркетам и предлагать детям деньги, чтобы те садились в его машину. Ранее он уже фигурировал в уголовных делах, в том числе об угрозе убийством и кражах.

Мужчина работал в строительной сфере и часто выезжал за границу, в основном в Доминиканскую Республику. Его задержали в соседнем с Ленобластью регионе и доставили обратно для следственных действий.

Задержанный увлекался детской порнографией, видео такого характера в больших объемах обнаружили на его электронных устройствах. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.