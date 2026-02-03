Появились кадры с места поисков тела убитого мальчика в Петербурге

Кадры с места, где проходили поиски тела убитого девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, оказались в распоряжении 360.ru. Тело пропавшего 30 января ребенка обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Подозреваемого в убийстве 38-летнего уроженца Луганской Народной Республики, работавшего в строительной сфере, задержали в Псковской области, доставили в Петербург. Он признал вину.

На его электронных устройствах было обнаружено большое количество детской порнографии. По словам подозреваемого, мотивом преступления стал шантаж со стороны мальчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением. К поискам ребенка, который вышел из гипермаркета «Лента» и сел в автомобиль к мужчине, привлекли более 200 волонтеров и силовые структуры.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный следил за поисками и упрашивал свою девушку придумать ему алиби.