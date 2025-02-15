Обвиняемого по делу о ртутных пирогах привезли в Зюзинский суд

Утром 15 февраля в Зюзинский суд Москвы для избрания меры пресечения доставили обвиняемого по делу о ртутных пирожка жителя Лобни. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Мужчину завели в здание суда под конвоем.

В столичном депздраве во вторник заявили, что в НИИ имени Склифосовского в Москве после отравления выпечкой попали два человека, состояние пострадавших стабильное.

Изначально СМИ распространили версию, что мужчины могли отравиться после покупки пирожков в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре или магазине «Дикси» неподалеку. Однако она не подтвердилась, так как пострадавшие не заходили туда.

Позднее следствие установило, что на самом деле обвиняемый отравил знакомого, добавив ртуть из медицинских градусников в его еду на почве ревности.

Чтобы избежать подозрений, мужчина также симулировал отравление. Несмотря на попытки выдать ситуацию за несчастный случай, он в итоге признал свою вину и дал подробные показания.