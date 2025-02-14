Ревнивый москвич использовал ртуть из 4 градусников, чтобы отравить пирожки для соперника

СК: ртуть в пирожки в Москве добавил один из пострадавших, чтобы убить знакомого

Следственный комитет установил, откуда в пирожках в Москве взялась ртуть — вывод получился неожиданным. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Следователи установили, что ртуть в пирожки добавил сам пострадавший. По предварительным данным, он приревновал знакомого и решил его отравить. Для этого он купил ртутные градусники (не менее четырех), разбил их и влил ядовитый металл в шприц, после чего, сидя в кафе, вколол отраву в еду.

Мужчину, которого попытались убить, госпитализировали, а предполагаемый отравитель симулировал симптомы, попытавшись избежать подозрений, и скрывал от врачей, что на самом деле здоров. В показаниях он путался, а проверки Роспотребнадзора не выявили нарушений. Теперь ревнивец станет фигурантом уголовного дела.

Ранее совладелица пекарни «Мельница», в которой и произошло отравление, не исключала, что происшествие могло быть провокацией и что никто из ее сотрудников не стал бы намеренно травить посетителей.