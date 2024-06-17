Объявленного в розыск главреда «Важных историй» заочно арестовали

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте объявленных в розыск главного редактора сайта «Важные истории»* Романа Анина** и ранее работавшей с редакцией корреспондентки Екатерины Фоминой. Карточки с делами журналистов появились в базе данных суда .

Из опубликованных данных следует, что Анин** и Фомина стали обвиняемыми по уголовному делу о публичном распространении недостоверной информации об армии по мотивам ненависти или вражды.

Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Сегодня же стало известно, что МВД объявило Анина* и Фомину в розыск по уголовной статье. Но фабулу обвинения ведомство не раскрыло.

По данным ТАСС, уголовное дело на работавшую в «Важных историях»* журналистку Фомину завели за публикацию интервью с ефрейтором Даниилом Фролкиным. После выхода материала военный получил условный срок в 5,5 года по делу о распространении фейковой информации о российской армии.

*«Важные истории» — учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом.

**Роман Анин — включен Минюстом в реестр иностранных агентов.