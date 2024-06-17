Журналистов Анина и Фомину объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск главреда «Важных историй» Анина и журналистку Фомину

Фото: РИА «Новости»

В России объявили в розыск сотрудников издания «Важные истории»*. Главный редактор Роман Анин** и корреспондент Екатерина Фомина стали фигурантами уголовных дел, сообщил RT.

Информация о журналистах появилась в базе розыска МВД России. Фомину и Анина** начали разыскивать по статьям Уголовного кодекса России. В чем именно их обвинили, правоохранители не уточнили.

Анин** возглавлял редакцию «Важных историй»*. RT выяснил, что издание работало на Organised Crime and Corruption Reporting Project — организацию, финансируемую МИД Великобритании и Госдепом США. Фомина в разное время сотрудничала с «Важными историями»*, «Новой газетой» и телеканалом «Дождь»*.

В Госдуме предложили признать нежелательной работу фонда актера Джорджа Клуни. Его представитель призвала арестовывать российских журналистов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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