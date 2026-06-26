Обессиленную собаку спасли из-под завалов после землетрясения в Каракасе

Спасатели достали из-под завалов в Каракасе обессиленную собаку, которая находилась под обломками после разрушительного землетрясения. Кадры спасательной операции появились в социальных сетях.

На видео видно, как спасатели аккуратно разбирают завалы и поят животное водой из бутылки, пока пытаются освободить его. После этого собаку удалось извлечь из-под обломков живой.

Спасательная операция проходит на фоне ликвидации последствий мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня. По данным министра здравоохранения Венесуэлы Карлоса Альварадо, число жертв стихии достигло 235 человек, сообщил CNN. Более 4,3 тысячи пострадавших получили медицинскую помощь, большинство из них отделались легкими травмами.

По данным Sky News, число людей, пропавших без вести после серии разрушительных землетрясений в Венесуэле, превысило 40 тысяч

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 стали одними из самых мощных в стране за последние сто лет.