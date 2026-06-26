В Венесуэле женщина родила среди обломков здания, разрушенного землетрясением

Женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясением в Венесуэле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.

Землетрясение произошло 24 июня 2026 года — два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд привели к разрушениям и жертвам в Каракасе и нескольких штатах.

Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил, что известно о 235 погибших, 4,3 тысячи человек получили медицинскую помощь. Число жертв предварительное и продолжит расти, под завалами остаются люди, спасательные работы идут без перерыва.

Пропавшими без вести, по информации Sky News, числятся более 40 тысяч человек.