Сегодня 23:47 Классический мистер Рипли. За что арестовали блогера Тринадцатого Военкор Кашеварова: блогер Гузенко пользовался моментом и наживался на доверии 0 0 0 Эксклюзив

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В Ставропольском крае арестовали военного блогера Егора Гузенко. Еще не так давно о человеке под псевдонимом Тринадцатый мало кто знал, но оказалось, что вопросов к нему много не только у правоохранителей, но и у коллег по цеху. Военный журналист и сопредседатель АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказала о собственном расследовании в отношении блогера.

«Ситуация мутная. <…> Причем тянется с прошлого года. Я тоже не знала, кто такой Тринадцатый, пока он не стал поливать всю нашу армию», — пояснила она. В 2022 году, по словам Кашеваровой, Гузенко, будучи в федеральном розыске, якобы принимал участие в боевых действиях, набирал подписчиков и потом начал устраивать так называемые срочносборы.

Есть фонды и люди, которым можно доверять, они на слуху довольно-таки давно. А есть те, кто просто пользуются моментом, тем, что люди сейчас глубоко травмированы, хотят победы, помочь парням, которые на фронте. Они пользуются этим и наживаются на доверии, на любви к Родине. Анастасия Кашеварова военный журналист

Собеседница 360.ru обратила внимание на записанные Тринадцатым ролики, где фигурировала символика ЧВК «Вагнер». Никакого отношения к «музыкантам», подчеркнула она, Гузенко не имеет. Это подтвердили результаты сделанных журналисткой запросов во все подразделения ЧВК. «Мне в отделе кадров сказали, что такой человек никогда у них не числился. У него нет никакого жетона. <…> Что можно по нему сказать? Классический мистер Рипли, выдает себя не за того, кем является на самом деле», — выразила уверенность Кашеварова.

Найти доказательства того, что Тринадцатый нечист на руку, заметила сопредседатель АНО «Женский фронт», ей оказалось не слишком сложно. Помогло в том числе умение работать с большим объемом данных.

Я одно уголовное дело нашла, второе. <…> Нашла, где он подписан, что покупает. <…> Единственное, мне помогли по моим старым связям: дали мне просто выкладку за три месяца с его карты. Анастасия Кашеварова

У Гузенко, поделилась собеседница 360.ru, была продумана определенная схема: деньги он собирал на одну карту, с которой переводил все поступления на другую — туда, где проверять бы движение средств не стали. И уже с нее оплачивал личные покупки и снимал необходимые суммы. «Просто жуткий человек. <…> Вся жизнь — какой-то кошмар. <…> Мы нашли, где он прятался — на Каховской ГЭС», — рассказала журналистка.

Тринадцатый даже успел оговорить свою жену: уверял, будто бы она хочет получить за гибель Гузенко пять миллионов. Сам по себе факт такой выплаты Кашеварова назвала невозможным, еще раз подчеркнув, что у блогера не было контрактов ни с Минобороны, ни с какими-либо организациями. «Он нигде не числился, нигде не воевал», — заключила она. Подробное расследование о деятельности Тринадцатого Анастасия Кашеварова опубликовала в своем Telegram-канале.