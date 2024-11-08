«Ничего не предвещало». Зарубивший мать в Подмосковье школьник не был конфликтным

У школьника, который зарубил свою мать топором в Подмосковье, конфликтов с ней не было. У них были хорошие отношения, рассказал 360.ru сосед семьи.

По словам мужчины, он недавно разговаривал с погибшей. Каких-либо жалоб по поводу поведения сына она не высказывала. Собеседник 360.ru отметил, что подросток много времени проводил за компьютерными играми.

«Был случай, когда он помог обуздать лошадь, которая сорвалась. Он быстро отреагировал, пролез через забор и помог успокоить животное. Поведение у него всегда было нормальное, ничего не предвещало такой беды», — добавил он.

В Сергиевом Посаде подросток, предварительно, после ссоры с матерью убил ее топором. Он сам рассказал о преступлении полицейским. Знакомая жертвы заявила 360.ru, никаких ссор между убитой и ее ребенком она не наблюдала. Также она отметила, что мальчик учился нормально.