В Сергиевом Посаде школьник убил мать топором и сообщил об этом в полицию

В Сергиевом Посаде задержали подростка, подозреваемого в убийстве матери. Женщину зарубили топором в спальне. Против 15-летнего парня возбудили уголовное дело, сообщили в региональном ГСУ СК.

По данным следствия, утром 6 ноября школьник был вместе с матерью в их частном доме в деревне Красная сторожка. Они поссорились, и сын убил мать топором.

«О совершенном убийстве подросток сам сообщил в правоохранительные органы, после чего был задержан», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас с ним работают следователи. Расследование взяла под контроль Сергиево-Посадская городская прокуратура. В ведомстве уточнили, что мать и сын поссорились из-за плохой посещаемости в школе. В итоге все дошло до убийства. Тело женщины нашли в спальне с многочисленными травмами головы.