«Ничего хорошего». Адвокат — о состоянии внучки убитого экс-мэра Тархова
Адвокат Владимиров: с ребенком обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары все хорошо
Ребенок обвиняемой в убийстве мэра Самары Виктора Тархова «жив-здоров». Об этом 360.ru рассказал адвокат внучки чиновника Владимир Владимиров.
«Ребенок жив-здоров, с ним все хорошо», — подчеркнул юрист.
Он выразил надежду на взвешенное и справедливое решение по делу о двойном убийстве. Адвокат также рассказал о состоянии обвиняемой.
«Женщина, которая находится под стражей впервые в своей жизни. <…> Какое может быть состояние психологическое? Ничего хорошего для женщины под стражей, у которой шестилетний ребенок находится где-то, но не с ней», — заявил Владимиров.
Внучку экс-мэра Самары оставили под стражей согласно постановлению районного суда. Ее обвиняют в убийстве чиновника и его жены. По данным следствия, предполагаемая преступница расправилась с родственниками и скрыла улики. Криминалистам удалось обнаружить следы крови погибших на месте происшествия.