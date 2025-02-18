Адвокат Владимиров: с ребенком обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары все хорошо

«Ребенок жив-здоров, с ним все хорошо», — подчеркнул юрист.

Он выразил надежду на взвешенное и справедливое решение по делу о двойном убийстве. Адвокат также рассказал о состоянии обвиняемой.

«Женщина, которая находится под стражей впервые в своей жизни. <…> Какое может быть состояние психологическое? Ничего хорошего для женщины под стражей, у которой шестилетний ребенок находится где-то, но не с ней», — заявил Владимиров.

Внучку экс-мэра Самары оставили под стражей согласно постановлению районного суда. Ее обвиняют в убийстве чиновника и его жены. По данным следствия, предполагаемая преступница расправилась с родственниками и скрыла улики. Криминалистам удалось обнаружить следы крови погибших на месте происшествия.