Таможенники разоблачили российско-киргизскую ОПГ по сбыту синтетических наркотиков
Таможенники пресекли контрабанду синтетических наркотиков на 15 миллионов рублей
Более трех килограммов синтетических наркотиков на сумму более 15 миллионов рублей удалось изъять у преступников в ходе совместной операции Таможенной службы, Госнаркоконтроля, МВД и киргизскими силовыми структурами. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба ФТС.
Таможенники остановили в Московской области автомобиль, в котором обнаружили три пакета с запрещенным веществом альфа-PVP.
Правоохранители выяснили, что 30-летний россиянин замаскировал наркотик и передал его курьеру под видом легального товара для отправки в Киргизию.
При обыске у отправителя изъяли более 700 граммов синтетических наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере в составе группы.
В Бишкеке киргизские правоохранители задержали члена ОПГ, который должен был получить груз запрещенных веществ.
Ранее в Норильске задержали мужчину, устроившего склад онлайн-наркомаркета..