Неизвестные напали на жителя Уфы и похитили его на глазах у соседей

Житель Уфы стал жертвой похищения. Двое злоумышленников настигли беглеца во дворе дома, где сначала избили, а после за воротник дотащили до машины и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии, опубликовав видео с моментом похищения.

В ведомстве уточнили, что похищение мужчины произошло в минувшую пятницу, 31 января, во дворе одного из домов на улице Менделеева.

В ходе совместной работы следователей и оперативников МВД личности злоумышленников, а также местонахождение похищенного быстро установили.

Криминалисты завели уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия. Сейчас с подозреваемыми работают следователи, которые устанавливают мотивы и обстоятельства, толкнувшие их на преступление.

В минувшую четверг, 30 января, двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку из тюменского села Княжево, когда она выходила из школы. Машину, на которой увезли подростка, остановили в Саратовской области.

Позже выяснилось, что девочку по цыганским обычаям выкрал 15-летний жених. Но доехать до Волгограда, где планировалось торжество, пара не успела. По последним данным, девочку вернули родителям.