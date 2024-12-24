«Не раскаивается». Суд арестовал хирурга, из-за которого ослепла жена раввина Бороды

После неудачной блефаропластики, из-за которой жена главы Федерации еврейских общин России Инна Борода почти потеряла зрение, хирурга Екатерину Лонскую отправили под домашний арест. Об этом адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин сообщил 360.ru.

«Избранная судом мера в настоящий момент соответствует общественной опасности, в данном случае мы ее оспаривать не будем», — заявил Андрей Алешкин.

Однако указал, что потерпевшая сторона готовит иск о возмещении ущерба в порядке 44 статьи УПК РФ.

«Что касается позиции самой Лонской, могу пояснить, что она вину не признает и не раскаивается. Несмотря на то, что в деле имеются доказательства, в том числе и экспертизы. Я как адвокат потерпевшей буду добиваться доведения дела до суда и предъявления гражданского иска», — добавил правозащитник.

Дело против Лонской возбуждено по части второй статьи 238 Уголовного кодекса (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Хирургу грозит до шести лет лишения свободы.

Представители защиты Инны Бороды сообщили, что женщина после процедуры провела в госпитале неделю, после чего потеряла зрения. Пострадавшей пришлось обращаться за помощью к итальянскому врачу. Тот сумел восстановить ей зрение только на одном глазу — до 30%.

Адвокаты Инны Бороды утверждают, что к таким последствиям привели лекарства, которые принимала их клиентка. Врач Лонская, по их мнению, не провела диагностику и не узнала об этом. Хирург свою вину не признает.

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