В Екатеринбурге военный врач потерял миллионы и влез в кредиты из-за мошенников

Фальшивый звонок от начальства

По ее словам, на прошлой неделе супругу, подполковнику медицинской службы запаса, позвонили в Telegram от имени начальника госпиталя, в котором он служит, предупредили, что в медучреждении готовится диверсия и сейчас ему перезвонит куратор из ФСБ. Мошенник, выдававший себя за последнего, рассказал, что в машине офицера находится прослушка и необходимо помочь следствию.

«Где-то полутора суток его обрабатывали. Психологи хорошие, что сказать. А дальше посадили на кредиты, на то, что машину надо отдать, и так далее, и тому подобное», — поделилась женщина.

Она подчеркнула, что подозревала неладное, но муж отказался что-либо рассказывать, заявив, что дал подписку о неразглашении. При этом мошенники выяснили о подполковнике все — даже то, чего не знали его собственные дети. Вероятно, они могли быть в курсе и того, что у офицера недавно умерла дочь. Жена пострадавшего предположила, что из баз данных произошла утечка.

«Сейчас страшно не то, что мы встряли на все эти суммы, на все прочее… Пять с половиной миллионов на нас повесили, машины лишились… <…> Страшно — это то, что в момент СВО, военный объект, с голосами начальника и кураторов все это происходит. Это сколько может пострадать-то людей!» — отметила собеседница 360.ru.