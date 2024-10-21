В Екатеринбурге военный врач потерял миллионы и влез в кредиты из-за мошенников
Украинские мошенники заставили военного врача из Екатеринбурга отдать пять миллионов рублей, продать машину и влезть в кредиты, подделав голос его начальника. Подробности 360.ru рассказала жена потерпевшего.
Фальшивый звонок от начальства
По ее словам, на прошлой неделе супругу, подполковнику медицинской службы запаса, позвонили в Telegram от имени начальника госпиталя, в котором он служит, предупредили, что в медучреждении готовится диверсия и сейчас ему перезвонит куратор из ФСБ. Мошенник, выдававший себя за последнего, рассказал, что в машине офицера находится прослушка и необходимо помочь следствию.
«Где-то полутора суток его обрабатывали. Психологи хорошие, что сказать. А дальше посадили на кредиты, на то, что машину надо отдать, и так далее, и тому подобное», — поделилась женщина.
Она подчеркнула, что подозревала неладное, но муж отказался что-либо рассказывать, заявив, что дал подписку о неразглашении. При этом мошенники выяснили о подполковнике все — даже то, чего не знали его собственные дети. Вероятно, они могли быть в курсе и того, что у офицера недавно умерла дочь. Жена пострадавшего предположила, что из баз данных произошла утечка.
«Сейчас страшно не то, что мы встряли на все эти суммы, на все прочее… Пять с половиной миллионов на нас повесили, машины лишились… <…> Страшно — это то, что в момент СВО, военный объект, с голосами начальника и кураторов все это происходит. Это сколько может пострадать-то людей!» — отметила собеседница 360.ru.
Уголовное дело отказываются возбуждать
Она добавила, что в полиции не возбуждают уголовное дело, поскольку не знают, где и кого искать. А те, кого женщина считала друзьями семьи, отказываются помочь. При этом у семьи нет знакомых, которые могут поспособствовать расследованию.
«Столько друзей, столько вылеченных людей — и все раз, так быстро слились. Никого нет. Ни по смерти дочери, ни по этой ситуации… Кому ни звонишь, все не отвечают, все заняты. Ты сидишь и думаешь: а вообще друзья-то у нас есть?» — задалась вопросом супруга военного врача.
Она заметила, что хочет предать дело огласке, чтобы выбраться из сложившейся ситуации.
Также в распоряжении 360.ru оказалась переписка пострадавшего с мошенником. Из нее видно, что офицер несколько раз спрашивал, когда ему вернут переданные деньги, однако аферисты находили отговорки.
Ранее в Москве студентка подожгла номер в гостинице, пытаясь по заданию мошенников, предположительно с Украины, «помочь следствию».